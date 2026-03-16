Глава МЗС Литви анонсував дискусію 16 березня про заборону в’їзду до ЄС російським воякам

На засіданні Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 березня, в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС обговорять можливість заборони в’їзду до Євросоюзу росіянам, які брали чи беруть участь у війні проти України.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком зустрічі.

Міністр коментував теми майбутньої зустрічі з колегами у Брюсселі.

"Сьогодні ми також поговоримо про заборону в'їзду російським військовим до Європейського Союзу", – заявив Будріс.

Він наголосив, що ЄС "не може дозволити воєнним злочинцям приїжджати до Європейського Союзу, насолоджуватися тим, що ми там маємо, сонячними канікулами та апероль-шприцом у наших столицях".

"Це не те, як має бути. Ми маємо заборонити в'їзд і сказати: вам тут не раді, і не буде так, що ви зможете подорожувати Європою", – підкреслив литовський міністр.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше вісім країн-членів ЄС звернулися до керівництва Євросоюзу із закликом підготувати заборону на в’їзд до Шенгенської зони осіб, які воювали у лавах російської армії.

Паралельно Естонія почала у межах своїх національних повноважень запроваджувати таку заборону проти осіб, яких ідентифікували як російських військових.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що ідея має підтримку багатьох країн і її продовжать обговорювати.

Литва також готує заборону на в'їзд військовим РФ, які воювали проти України.