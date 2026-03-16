Глава МИД Литвы анонсировал дискуссию 16 марта о запрете въезда в ЕС российским военным

На заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 марта, в Брюсселе министры иностранных дел ЕС обсудят возможность запрета въезда в Евросоюз россиянам, которые принимали или принимают участие в войне против Украины.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом встречи.

Министр комментировал темы предстоящей встречи с коллегами в Брюсселе.

"Сегодня мы также поговорим о запрете въезда российским военным в Европейский Союз", – заявил Будрис.

Он подчеркнул, что ЕС "не может позволить военным преступникам приезжать в Европейский Союз, наслаждаться тем, что мы там имеем, солнечными каникулами и апероль-шприцем в наших столицах".

"Это не то, как должно быть. Мы должны запретить въезд и сказать: вам здесь не рады, и не будет так, что вы сможете путешествовать по Европе", – подчеркнул литовский министр.

Как сообщала "Европейская правда", ранее восемь стран-членов ЕС обратились к руководству Евросоюза с призывом подготовить запрет на въезд в Шенгенскую зону лиц, которые воевали в рядах российской армии.

Параллельно Эстония начала в рамках своих национальных полномочий вводить такой запрет против лиц, которых идентифицировали как российских военных.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что идея имеет поддержку многих стран и ее продолжат обсуждать.

Литва также готовит запрет на въезд военным РФ, которые воевали против Украины.