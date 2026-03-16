С текущими настроениями польских избирателей партия действующего премьера Дональда Туска получила бы победу на парламентских выборах, но недостаточную для формирования парламентского большинства; подобная проблема может ожидать и их главного конкурента "Право и справедливость".

Об этом говорится в исследовании-прогнозе от Onet, пишет "Европейская правда".

Если бы выборы проходили в ближайшее время, "Гражданская коалиция" Туска победила бы с результатом 33,1% – что является даже улучшением результата на 2,4 процентных пункта по сравнению с выборами 2023 года.

Главная оппозиционная политсила "Право и справедливость" получила бы 26,3% – более чем на 9 пунктов худший результат, чем на предыдущих выборах.

На третьем месте оказывается ультраправая "Конфедерация" Славомира Менцена с 13%, что на шесть пунктов больше, чем в 2023 году.

Еще более правая "Конфедерация польской короны" скандального Гжегожа Брауна тоже преодолела бы проходной барьер с 8,7%.

Проходной барьер преодолевают также "Левые" с 6,4%. Их партнер "Разом" на этот раз не преодолевает проходной барьер. Не проходят в парламент и ныне коалиционные партии – Польская селянская партия и "Польша 2050", у них менее 3% поддержки.

Таким образом, складывается ситуация, "зеркальная" к картине после выборов 2023 года – когда формальным победителем была "ПиС", но у них не было с кем формировать коалицию. Теперь в похожем положении может оказаться "Гражданская платформа", поскольку все другие крупнейшие фракции вероятно будут составлять консерваторы и ультраправые.

Однако и для "ПиС" в случае оправдания этого прогноза картина не очень благоприятная – так, определенный кандидатом в премьеры Пшемыслав Чарнек на днях категорически исключил возможность привлечения в коалицию политсилы Брауна, а без них сформировать большинство будет также невозможно.

