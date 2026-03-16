Суперник Орбана визначив потенційних членів свого уряду з-поміж "людей з бізнесу"

Головний суперник прем’єра Угорщини Петер Мадяр веде перемовини з провідними бізнесменами щодо потенційної участі в його уряді та вже визначив перших кандидатів.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр веде перемовини з керівниками компаній високого рівня щодо участі в його уряді у разі перемоги партії на квітневих парламентських виборах, шукаючи фахівців, які допоможуть йому реалізувати обіцяне "перезавантаження" після десятиліть правління Віктора Орбана.

"Другий номер" у партії "Тиса" Золтан Тарр заявив, що для них є пріоритетом знайти "хороших менеджерів", які мають знання і навички для впровадження змін. Він додав, що ще одна перевага кандидатів з бізнесу, на противагу особам з досвідом в політиці – те, що вони "не заплямовані" попереднім досвідом, що може впливати на їхні рішення.

"Ми не можемо мати справу з людьми, які мають певний "багаж" перебування при владі. І це справді обмежує можливості для нас", – сказав Тарр.

Він додав, що відносини з Брюсселем у разі їхньої перемоги будуть "прагматичними, як у бізнесі, але взаємно вигідними для Угорщини та ЄС".

На очільника МЗС – як повідомляли ще у січні – пропонують Аніту Орбан, яка має досвід роботи у відомстві, а останнім часом працювала комунікаційним директором у Vodafone.

Міністром енергетики може стати Іштван Капітань, який був виконавчим віцепрезидентом в енергетичній компанії Shell, міністром фінансів – топменеджер банківської групи Erste Андраш Карман; сільського господарства – Саболч Бона, який очолює бізнес у тваринництві. На міністра охорони здоров’я планують хірурга-ортопеда Жолта Хегедуса.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині демонструють зростання підтримки партії Орбана "Фідес", однак опозиційна "Тиса" продовжує лідирувати зі відривом у 14 відсоткових пунктів.

У неділю 15 березня у Будапешті пройшли масові мітинги прихильників Орбана і Петера Мадяра.