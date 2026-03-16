Соперник Орбана определил потенциальных членов своего правительства из числа "людей из бизнеса"

Главный соперник премьера Венгрии Петер Мадяр ведет переговоры с ведущими бизнесменами о потенциальном участии в его правительстве и уже определил первых кандидатов.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр ведет переговоры с руководителями компаний высокого уровня по поводу участия в его правительстве в случае победы партии на апрельских парламентских выборах, ища специалистов, которые помогут ему реализовать обещанную "перезагрузку" после десятилетий правления Виктора Орбана.

"Второй номер" в партии „Тиса" Золтан Тарр заявил, что для них является приоритетом найти "хороших менеджеров", у которых есть знания и навыки для внедрения изменений. Он добавил, что еще одно преимущество кандидатов из бизнеса, в противовес лицам с опытом в политике – то, что они "не запятнаны" предыдущим опытом, что может влиять на их решения.

"Мы не можем иметь дело с людьми, которые имеют определенный "багаж" пребывания у власти. И это действительно ограничивает возможности для нас", – сказал Тарр.

Он добавил, что отношения с Брюсселем в случае их победы будут "прагматичными, как в бизнесе, но взаимно выгодными для Венгрии и ЕС".

На главу МИД – как сообщали еще в январе – предлагают Аниту Орбан, которая имеет опыт работы в ведомстве, а в последнее время работала коммуникационным директором в Vodafone.

Министром энергетики может стать Иштван Капитань, который был исполнительным вице-президентом в энергетической компании Shell, министром финансов – топ-менеджер банковской группы Erste Андраш Карман; сельского хозяйства – Саболч Бона, который возглавляет бизнес в животноводстве. На министра здравоохранения планируют хирурга-ортопеда Жолта Хегедуса.

Последние опросы перед парламентскими выборами в Венгрии демонстрируют рост поддержки партии Орбана "Фидес", однако оппозиционная "Тиса" продолжает лидировать с отрывом в 14 процентных пунктов.

В воскресенье 15 марта в Будапеште прошли массовые митинги сторонников Орбана и Петера Мадяра.