В Азербайджані громадянина Франції засудили у справі про шпигунство 

Суд в Азербайджані засудив громадянина Франції Мартіна Раяна до десяти років позбавлення волі у справі про шпигунство.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Le Monde.

Під час слухання в Баку Раяна, якого заарештували в грудні 2023 року, було визнано винним у шпигунстві на користь Франції.

Чоловіка звинувачували у зборі секретної інформації про військову співпрацю з Туреччиною та Пакистаном. Крім того, за даними прокуратури, він допомагав вербувати франкомовних азербайджанців для співпраці з французькою розвідкою.

Раян визнав себе частково винним. Натомість Франція повністю відхилила ці звинувачення.

Дипломатична напруженість між Парижем і Баку загострилася наприкінці грудня 2023 року на тлі взаємного вислання дипломатів.

Франція неодноразово звинувачувала Азербайджан у підживлюванні сепаратизму на своїх заморських територіях, тоді як Баку критикував Париж через підтримку Вірменії, зокрема й зброєю.

У 2024 році міністерка з питань клімату Франції Аньєс Паньє-Рунаше скасувала свою поїздку на саміт COP29, який відбувався в Азербайджані, після того, як президент цієї країни Ільхам Алієв звинуватив Францію у "злочинах" на її заморських територіях в Карибському басейні.