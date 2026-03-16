В Азербайджане гражданина Франции осудили по делу о шпионаже

Суд в Азербайджане приговорил гражданина Франции Мартина Райана к десяти годам лишения свободы по делу о шпионаже.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Le Monde.

Во время слушания в Баку Райан, которого арестовали в декабре 2023 года, был признан виновным в шпионаже в пользу Франции.

Мужчину обвиняли в сборе секретной информации о военном сотрудничестве с Турцией и Пакистаном. Кроме того, по данным прокуратуры, он помогал вербовать франкоязычных азербайджанцев для сотрудничества с французской разведкой.

Райан признал себя частично виновным. Франция полностью отклонила эти обвинения.

Дипломатическая напряженность между Парижем и Баку обострилась в конце декабря 2023 года на фоне взаимной высылки дипломатов.

Франция неоднократно обвиняла Азербайджан в подпитке сепаратизма на своих заморских территориях, тогда как Баку критиковал Париж за поддержку Армении, в том числе и оружием.

В 2024 году министр по вопросам климата Франции Аньес Панье-Рунаше отменила свою поездку на саммит COP29, который проходил в Азербайджане, после того, как президент этой страны Ильхам Алиев обвинил Францию в "преступлениях" на ее заморских территориях в Карибском бассейне.