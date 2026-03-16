Глава МЗС Франції анонсував санкції проти росіян, відповідальних за розстріли в Бучі

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро оголосив, що ЄС запровадить санкції проти дев’яти осіб, обвинувачених у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах, передає BFMTV.

Міністр нагадав, що днями ЄС продовжив персональні санкції проти Росії, спрямовані на близько 2 600 фізичних та юридичних осіб.

За словами Барро, до цього списку включать дев’ятьох звинувачених у трагедії в Бучі.

Крім того, санкції запровадять проти чотирьох пропагандистів Кремля. Серед них – француз Адріан Боке, який, за словами Барро, займається виправданням воєнних злочинів РФ в Україні. Серед іншого, Боке звинувачують у вербуванні іноземних найманців на війну проти України та проведенні кампаній дезінформації в Європі та Африці.

Раніше повідомлялося, що міністри закордонних справ країн ЄС планують провести зустріч в Бучі на Київщині з нагоди четвертої річниці звільнення міста від російських окупантів.

А на засіданні Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 16 березня, в Брюсселі міністри закордонних справ ЄС також обговорять можливість заборони в’їзду до Євросоюзу росіянам, які брали чи беруть участь у війні проти України.