Глава МИД Франции объявил о введении санкций против россиян, ответственных за расстрелы в Буче

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро объявил, что ЕС введет санкции против девяти человек, обвиняемых в военных преступлениях во время российской оккупации Бучи.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает BFMTV.

Министр напомнил, что на днях ЕС продлил персональные санкции против России, направленные на около 2 600 физических и юридических лиц.

По словам Барро, в этот список включат девятерых обвиняемых в трагедии в Буче.

Кроме того, санкции введут против четырех пропагандистов Кремля. Среди них – француз Адриан Боке, который, по словам Барро, занимается оправданием военных преступлений РФ в Украине. Среди прочего, Боке обвиняют в вербовке иностранных наемников на войну против Украины и проведении кампаний дезинформации в Европе и Африке.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС планируют провести встречу в Буче Киевской области по случаю четвертой годовщины освобождения города от российских оккупантов.

А на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 марта, в Брюсселе министры иностранных дел ЕС также обсудят возможность запрета на въезд в Евросоюз россиянам, которые принимали или принимают участие в войне против Украины.