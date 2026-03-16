Премьер Британии анонсировал встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что в ближайшее время встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на брифинге 16 марта относительно войны на Ближнем Востоке.

Стармер сообщил, что "вскоре" встретится с президентом Украины, и подчеркнул, что Россия не должна получить дополнительную выгоду от войны на Ближнем Востоке.

"Сегодня утром я встречался с премьером (Канады) Карни, и вскоре встречусь с президентом Зеленским. Потому что жизненно важно, чтобы мы дальше сосредотачивались на поддержке Украины. Нельзя, чтобы война в Персидском заливе дала преимущества Путину", – сказал Кир Стармер.

Напомним, в пятницу Зеленский в Париже встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Впоследствии он сообщил, что договорился с Макроном об испытании новой системы SAMP/T против баллистики.

Также Зеленский заявил, что хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом.