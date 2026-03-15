Зеленський домовився з Макроном про випробування нової системи SAMP/T проти балістики

Президент Володимир Зеленський розповів про домовленість зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном про отримання нової системи протиповітряної оборони SAMP/T, яка здатна перехоплювати балістику.

Заяву українського президента наводить "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що однією з тем його зустрічі з Макроном був пошук альтернативи американській системі ППО Patriot.

"SAMP/T – це єдина на сьогодні в Європі альтернатива. Ми побачимо в цьому році, чи збивають нові системи SAMP/T балістику. В цьому році ми отримаємо систему, яку будемо тестувати проти балістики. Тому якщо це спрацює, це стане довгостроково хорошою допомогою", – сказав він.

За словами українського президента, якщо SAMP/T позитивно себе зарекомендує, Україна буде першою у черзі на отримання нових систем.

"Якщо нам з французами вдасться і ми зможемо збивати балістику, то це перша така альтернатива. І, безумовно, ми з Емманюелем домовляємося, що в цій черзі Україна буде першою. Бо як тільки вони почнуть збивати балістику, одразу буде черга. Тому моїм головним завданням було домовитися, що ми тестуємо з ними разом і будемо першими в черзі. Інших альтернатив я поки що не бачу", – наголосив він.

Також нещодавно Зеленський говорив про прагнення України отримати від США ліцензію на виробництво перехоплювачів балістичних ракет.

Повідомляли також, що зусиллями міністра оборони Німеччини Україна має "найближчими тижнями" отримати понад 30 ракет-перехоплювачів до ЗРК Patriot.