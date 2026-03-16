Сийярто пожаловался, что Украина отказалась участвовать в консультациях по поводу "Дружбы"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы отказалась участвовать в трехсторонней встрече с венгерскими и словацкими коллегами для обсуждения нефтепровода "Дружба".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Сийярто написал в сети X.

Глава венгерского МИД заявил, что инициировал проведение трехсторонней встречи с министрами энергетики Украины и Словакии в Брюсселе, но Киев отказался участвовать "в последний момент". Обсуждения должны были касаться возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Сийярто также напомнил, что венгерская "делегация" провела более трех дней в Киеве, пытаясь добиться визита на место повреждения "Дружбы", но потерпела неудачу.

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины сообщало, что делегация из Венгрии, прибывшая в Киев на прошлой неделе, не имеет официального статуса, а ее визит не был согласован.

"Были инициативы с нашей стороны, со стороны словаков и даже со стороны Европейского Союза относительно разрешения на посещение места для осмотра фактического состояния трубопровода, но все эти предложения были отклонены", – пожаловался венгерский министр.

На полях Совета ЕС по иностранным делам Сийярто также объявил, что Венгрия будет блокировать предоставление Украине кредита на 90 млрд евро и принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России, пока Украина не возобновит транзит по нефтепроводу "Дружба".

Как сообщала "Европейская правда", Венгрия и Словакия инициировали обсуждение нефтепровода "Дружба" на Совете ЕС 16 марта.