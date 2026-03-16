В Нидерландах проверяют связь между взрывами в Амстердаме

Полиция Нидерландов заявила, что ответственность за взрыв, произошедший возле офисного здания в Амстердаме, взяла на себя экстремистская организация, которая ранее заявляла о причастности к взрыву возле еврейской школы в том же районе.

Представитель нидерландской полиции заявил, что правоохранители расследуют взрыв, который вызвал небольшой пожар, который охранники быстро потушили и который нанес незначительный ущерб.

Также, по его словам, полиция проверяет, действительно ли два инцидента – взрывы возле офисного здания и еврейской школы – связаны между собой.

Стоит отметить, что опасения относительно возможных нападений на еврейские общины по всему миру усилились после атак США и Израиля на Иран и последующей реакции Тегерана.

Вечером 8 марта произошел взрыв в синагоге в бельгийском городе Льеж, в результате чего было повреждено здание.

А 13 марта полиция Нидерландов арестовала четырех подозреваемых в поджоге и взрыве синагоги в Роттердаме. Огонь не успел нанести серьезный ущерб, однако следы пожара хорошо заметны на входной двери.