ЕС ввёл санкции против россиян, ответственных за массовые убийства в Буче

Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении девяти человек, обвиняемых в военных преступлениях во время российской оккупации Бучи в Киевской области.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, цитирует "Европейская правда".

Как отмечается, Совет ЕС внес в список генерал-полковника Александра Чайко, бывшего командующего войсками Восточного военного округа РФ. Он был главным командующим в Украине во время вторжения российских войск в Бучу.

В новый список также вошли другие военные РФ, которые командовали российскими войсками в Украине в начале полномасштабной войны и совершили зверства против жителей Бучи и соседних Гостомеля, Ирпеня и Бородянки.

"Подчиненные им войска также участвовали в мародерстве, пытках и принуждении гражданских лиц убирать тела погибших российских солдат. Один из включенных в список лиц также несет ответственность за усыновление ребенка из оккупированной Россией Донецкой области, которого незаконно депортировали в Россию", – говорится в заявлении.

В связи с этим в отношении этих девяти лиц применено замораживание активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. Кроме того, на них распространяется запрет на въезд в государства-члены ЕС или транзит через их территорию.

На днях ЕС продлил персональные санкции против России, направленные на около 2 600 физических и юридических лиц.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран ЕС планируют провести встречу в Буче Киевской области по случаю четвертой годовщины освобождения города от российских оккупантов.

А на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 16 марта, в Брюсселе министры иностранных дел ЕС также обсудят возможность запрета на въезд в Евросоюз россиянам, которые участвовали или участвуют в войне против Украины.