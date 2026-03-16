Швеція тимчасово переміщує своє посольство з Ірану

Міністерство закордонних справ Швеції ухвалило рішення тимчасово перенести посольство країни з Ірану до Азербайджану.

Про це, як пише "Європейська правда", міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард повідомила на платформі X.

Глава МЗС пояснила, що причиною такого рішення стало погіршення ситуації з безпекою в Ірані.

За її словами, всіх шведських дипломатів переведуть з Тегерана до посольства в Баку, допоки ситуація залишатиметься нестабільною.

Мальмер Стенергард нагадала, що МЗС Швеції з 2022 року рекомендує громадянам утриматися від будь-яких поїздок до Ірану та закликає шведів покинути країну.

Нагадаємо, минулого тижня уряди Німеччини та Швейцарії оголосили про тимчасове закриття своїх посольств в Тегерані.

Також повідомляли, що Нідерланди переносять діяльність свого посольства в Ірані до Азербайджану.

