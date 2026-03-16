Швеция временно переносит своё посольство из Ирана

Министерство иностранных дел Швеции приняло решение временно перенести посольство страны из Ирана в Азербайджан.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стеннегард сообщила на платформе X.

Глава МИД пояснила, что причиной такого решения стало ухудшение ситуации с безопасностью в Иране.

По ее словам, всех шведских дипломатов переведут из Тегерана в посольство в Баку, пока ситуация будет оставаться нестабильной.

Мальмер Стеннегард напомнила, что МИД Швеции с 2022 года рекомендует гражданам воздержаться от любых поездок в Иран и призывает шведов покинуть страну.

Напомним, на прошлой неделе правительства Германии и Швейцарии объявили о временном закрытии своих посольств в Тегеране.

Также сообщалось, что Нидерланды переносят деятельность своего посольства в Иране в Азербайджан.

