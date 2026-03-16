У Білому домі не відкидають перенесення зустрічі Трампа й Сі

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що запланована зустріч американського президента Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном не перебуває під загрозою скасування, але може бути відкладена, оскільки президент США продовжує зосереджувати свою увагу на конфлікті з Іраном.

Про це вона сказала під час ефіру Fox News, пише "Європейська правда".

Як очікується, Трамп має відвідати Китай з 31 березня по 2 квітня для проведення зустрічі лідерів країн.

"Я не думаю, що зустріч під загрозою, але цілком можливо, що її можуть відкласти", – сказала Левітт.

За її словами, у разі відкладення поїздки Білий дім незабаром оголосить нові дати.

"Наразі головним обов'язком президента як головнокомандувача є забезпечення подальшого успіху операції "Епічна лють", над чим він працює цілодобово тут, у Білому домі, та вдома. Тож ми сподіваємося оголосити ці дати найближчим часом", – додала вона.

У неділю, 15 березня, в Парижі торгові представники США та Китаю розпочали переговори з метою розробки плану для саміту лідерів, який відбудеться пізніше цього місяця.

Наступного дня Трамп пригрозив відкласти зустріч Сі, якщо Пекін не допоможе з безпекою в Ормузькій протоці.