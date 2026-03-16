В Белом доме не исключают переноса встречи Трампа и Си

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что запланированная встреча американского президента Дональда Трампа с китайским лидером Си Цзиньпином не находится под угрозой отмены, но может быть отложена, поскольку президент США продолжает уделять основное внимание конфликту с Ираном.

Об этом она сказала в эфире Fox News, пишет "Европейская правда".

Как ожидается, Трамп должен посетить Китай с 31 марта по 2 апреля для проведения встречи лидеров стран.

"Я не думаю, что встреча под угрозой, но вполне возможно, что ее могут отложить", – сказала Левитт.

По ее словам, в случае отложения поездки Белый дом вскоре объявит новые даты.

"Сейчас главной обязанностью президента как главнокомандующего является обеспечение дальнейшего успеха операции "Эпическая ярость", над чем он работает круглосуточно здесь, в Белом доме, и дома. Поэтому мы надеемся объявить эти даты в ближайшее время", – добавила она.

В воскресенье, 15 марта, в Париже торговые представители США и Китая начали переговоры с целью разработки плана для саммита лидеров, который состоится позже в этом месяце.

На следующий день Трамп пригрозил отложить встречу с Си, если Пекин не поможет с обеспечением безопасности в Ормузском проливе.