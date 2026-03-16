Працівники аеропорту Берліна оголосили страйк у середу

У Німеччині профспілка Verdi анонсувала попереджувальний страйк працівників міжнародного аеропорту Берліна у середу, 18 березня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє пресслужба профспілки.

Профспілка Verdi оголосила страйки через позицію роботодавців щодо підвищення заробітної плати працівникам. Попередньо їм запропонували зростання лише приблизно на один відсоток на рік. У профспілці назвали цю пропозицію "неприйнятною", враховуючи інфляцію.

Страйк проведуть перед наступним раундом переговорів щодо заробітної плати працівників аеропорту. Зустріч запланована на 25 березня.

Поки невідомо, як страйки вплинуть на роботу аеропорту.

Як повідомляла "Європейська правда", німецька профспілка також анонсувала страйки серед працівників громадського транспорту в кількох федеральних землях у четвер, 19 березня.

Нагадаємо, у лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Минулого тижня пілоти авіакомпанії Lufthansa провели дводенний страйк після невдалих переговорів щодо пенсійних внесків.