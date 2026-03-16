Работники аэропорта Берлина объявили забастовку на среду

В Германии профсоюз Verdi анонсировал предупредительную забастовку работников международного аэропорта Берлина в среду, 18 марта.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает пресс-служба профсоюза.

Профсоюз Verdi объявил забастовки из-за позиции работодателей по повышению заработной платы работникам. Предварительно им предложили рост только примерно на один процент в год. В профсоюзе назвали это предложение "неприемлемым", учитывая инфляцию.

Забастовку проведут перед следующим раундом переговоров по заработной плате работников аэропорта. Встреча запланирована на 25 марта.

Пока неизвестно, как забастовки повлияют на работу аэропорта.

Как сообщала "Европейская правда", немецкий профсоюз также анонсировал забастовки среди работников общественного транспорта в нескольких федеральных землях в четверг, 19 марта.

Напомним, в феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

На прошлой неделе пилоты авиакомпании Lufthansa провели двухдневную забастовку после неудачных переговоров по пенсионным взносам.