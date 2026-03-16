ЄС покарав санкціями чотирьох осіб за підтримку російської пропаганди

Рада Європейського Союзу ввела обмежувальні заходи щодо ще чотирьох осіб, відповідальних за гібридну діяльність Росії.

Про це йдеться у відповідній заяві, пише "Європейська правда".

Рада ЄС внесла до санкційного списку російського пропагандиста Сергєя Ключенкова, який відігравав активну роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації, спрямованих на виправдання війни Росії проти України.

Як зазначається, у своїх теле– та радіопрограмах він неодноразово закликав до подальшого насильства в Україні, зокрема проти цивільного населення.

Крім того, він закликав до деукраїнізації окупованих територій, окупації країн Балтії та пропонував завдати ударів у відповідь країнам, які підтримують Україну, зокрема США, Туреччині, Німеччині, Франції та Великій Британії.

До списку також увійшов російський телеведучий литовського походження Ернест Макевічюс, який, як ведучий вечірньої програми новин на російському державному телебаченні, "регулярно поширював неправдиві наративи про загарбницьку війну Росії проти України, саму Україну та її збройні сили".

Також Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи щодо пропагандиста британського походження Грема Філіпса та француза Адріана Боке.

Зазначається, що Філліпс відігравав активну роль у виправданні загарбницької війни Росії проти України шляхом дезінформації та пропаганди, регулярно знімаючи матеріали на окупованих Росією територіях, зокрема інтерв’ю із захопленими у полон британськими бійцями, та пишучи пропагандистські статті про окуповані Росією території України.

А Боке, своєю чергою, як зазначили у заяві, неодноразово позиціював себе як поширювача кремлівської пропаганди в Європі та Росії.

"Своєю діяльністю зазначені особи несуть відповідальність за підтримку дій та політики російського уряду, які підривають демократію, верховенство права, стабільність та безпеку в Європейському Союзі та Україні", – заявили у Раді ЄС.

Цього ж дня Рада Європейського Союзу ввела санкції проти дев’яти осіб, які обвинувачені у воєнних злочинах під час російської окупації Бучі в Київській області.

Днями ЄС продовжив персональні санкції проти Росії, спрямовані на близько 2 600 фізичних та юридичних осіб.