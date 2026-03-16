ЕС наказал санкциями четырех человек за поддержку российской пропаганды

Совет Европейского Союза ввел ограничительные меры в отношении еще четырех человек, ответственных за гибридную деятельность России.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

Совет ЕС внес в санкционный список российского пропагандиста Сергея Ключенкова, который играл активную роль в распространении российской пропаганды и дезинформации, направленных на оправдание войны России против Украины.

Как отмечается, в своих теле– и радиопрограммах он неоднократно призывал к дальнейшему насилию в Украине, в частности против гражданского населения.

Кроме того, он призывал к деукраинизации оккупированных территорий, оккупации стран Балтии и предлагал нанести ответные удары странам, которые поддерживают Украину, в частности США, Турции, Германии, Франции и Великобритании.

В список также вошел российский телеведущий литовского происхождения Эрнест Макевичюс, который, как ведущий вечерней программы новостей на российском государственном телевидении, "регулярно распространял ложные нарративы о захватнической войне России против Украины, самой Украине и ее вооруженных силах".

Также Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении пропагандиста британского происхождения Грэма Филипса и француза Адриана Боке.

Отмечается, что Филлипс играл активную роль в оправдании захватнической войны России против Украины путем дезинформации и пропаганды, регулярно снимая материалы на оккупированных Россией территориях, в частности интервью с захваченными в плен британскими бойцами, и пишут пропагандистские статьи об оккупированных Россией территориях Украины.

А Боке, в свою очередь, как отметили в заявлении, неоднократно позиционировал себя как распространителя кремлевской пропаганды в Европе и России.

"Своей деятельностью указанные лица несут ответственность за поддержку действий и политики российского правительства, которые подрывают демократию, верховенство права, стабильность и безопасность в Европейском Союзе и Украине", – заявили в Совете ЕС.

В этот же день Совет Европейского Союза ввел санкции против девяти человек, которые обвиняются в военных преступлениях во время российской оккупации Бучи в Киевской области.

На днях ЕС продлил персональные санкции против России, направленные на около 2 600 физических и юридических лиц.