ЄС запровадив додаткові санкції проти Ірану 

Рада Європейського Союзу запровадила додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Ірану, відповідальних за порушення прав людини у країні.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Нові санкції стосуються 16 осіб та трьох організацій, які відіграли ключову роль у придушенні антиурядових протестів у січні 2026 року, що призвели до тисяч жертв серед цивільного населення.

Рада ЄС наклала обмежувальні заходи на заступника міністра внутрішніх справ Ірану з питань безпеки та правоохоронної діяльності, а також на командирів місцевих відділень Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які безпосередньо причетні до жорстокого придушення протестів.

Також у списку – члени судової влади Ірану, які брали участь у переслідуваннях проти мирних протестувальників та активістів. У списку є голова Організації з питань в'язниць, безпеки та освітніх заходів, під керівництвом якого в іранських в'язницях було задокументовано тортури та інші форми жорсткого поводження.

Крім того, Рада внесла до санкційного списку вносить Корпус Мохаммеда Расулулли, який відповідає за координацію сил КВІР у Тегерані, а також Корпус вартових Ісламської революції імені Імама Рези, який є місцевим відділенням КВІР у провінції Хорасан-Разаві, де придушення протестів було особливо жорстоким.

Також санкції накладено на компанію Naji Research and Development Company (NRDC), відповідальну за розробку мобільного додатку Nazer, який використовується силовиками для моніторингу та контролю громадян. До списку також внесли голову кіберполіції Тегерана, яка відіграє ключову роль у фільтрації інтернету, цензурі, контролі контенту соціальних мереж та переслідуванні громадян за цифровий контент.

Нагадаємо, минулого місяця Рада Європейського Союзу остаточно схвалила внесення іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) до списку терористичних організацій.

Як повідомлялося, 29 січня міністри закордонних справ ЄС також оголосили санкції проти низки іранських посадовців, відповідальних за жорстоке придушення мирних протестів на початку січня.