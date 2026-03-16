ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана

Совет Европейского Союза ввел дополнительные санкции против физических и юридических лиц из Ирана, ответственных за нарушение прав человека в стране.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Новые санкции касаются 16 человек и трех организаций, которые сыграли ключевую роль в подавлении антиправительственных протестов в январе 2026 года, что привело к тысячам жертв среди гражданского населения.

Совет ЕС наложил ограничительные меры на заместителя министра внутренних дел Ирана по вопросам безопасности и правоохранительной деятельности, а также на командиров местных отделений Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые непосредственно причастны к жестокому подавлению протестов.

Также в списке – члены судебной власти Ирана, которые участвовали в преследованиях против мирных протестующих и активистов. В списке есть глава Организации по вопросам тюрем, безопасности и образовательных мероприятий, под руководством которого в иранских тюрьмах были задокументированы пытки и другие формы жестокого обращения.

Кроме того, Совет внес в санкционный список вносит Корпус Мохаммеда Расулуллы, который отвечает за координацию сил КСИР в Тегеране, а также Корпус стражей Исламской революции имени Имама Резы, который является местным отделением КСИР в провинции Хорасан-Разави, где подавление протестов было особенно жестоким.

Также санкции наложены на компанию Naji Research and Development Company (NRDC), ответственную за разработку мобильного приложения Nazer, которое используется силовиками для мониторинга и контроля граждан. В список также внесли главу киберполиции Тегерана, которая играет ключевую роль в фильтрации интернета, цензуре, контроле контента социальных сетей и преследовании граждан за цифровой контент.

Напомним, в прошлом месяце Совет Европейского Союза окончательно одобрил внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

Как сообщалось, 29 января министры иностранных дел ЕС также объявили санкции против ряда иранских чиновников, ответственных за жестокое подавление мирных протестов в начале января.