Литва выделила 10 млн евро в рамках программы Ukraine Facility

Литва выделила 10 млн евро добровольного взноса в пользу программы Ukraine Facility.

Об этом в своем Х сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, информирует "Европейская правда".

Как отметил министр, таким образом Литва подкрепила усилия инициативы Team Europe по поддержке восстановления и реконструкции Украины.

"Мы поддерживали Украину с первого дня полномасштабной агрессии со стороны России и в дальнейшем будем способствовать долгосрочному восстановлению и укреплению устойчивости Украины", – подчеркнул он.

Будрис напомнил, что с 2022 года объем помощи Украине от Литвы превысил 1,7 млрд евро.

Как известно, Венгрия помешала выделению Украине 90 млрд евро европейского кредита, требуя возобновить поставки российской нефти через трубопровод "Дружба".

При этом еврокомиссар Валдис Домбровскис убеждает, что Украина обязательно получит кредит от Европейского Союза в 90 млрд евро, несмотря на блокирование Венгрии.