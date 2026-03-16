Каллас: ЄС розглядає варіанти захисту Ормузької протоки

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС вивчає варіанти захисту Ормузької протоки, зокрема шляхом зміни мандата своїх військово-морських місій у регіоні.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами у Брюсселі, її слова цитує Politico, передає "Європейська правда".

Каллас заявила, що в інтересах Європейського Союзу – зберегти Ормузьку протоку відкритою.

"Ось чому ми також обговорюємо, що ми можемо зробити з боку ЄС. Ми підтримуємо зв’язок із США на багатьох рівнях, але, звичайно, ситуація дуже нестабільна", – наголосила вона.

Серед можливих варіантів Каллас зазначила, що вона обговорює з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, чи можуть ООН та ЄС спільно розробити план убезпечення судноплавства через протоку.

За її словами, ця місія могла б стати аналогом Чорноморської зернової ініціативи між Туреччиною, Росією, Україною та ООН, яка дозволяє безпечно експортувати український урожай попри війну.

Каллас також зазначила, що міністри закордонних справ ЄС розглянуть можливість зміни мандату двох поточних військово-морських місій з охорони, що підтримуються ЄС – операцій Aspides та Atalanta – щоб вони могли допомогти відкрити Ормузьку протоку.

Вона наголосила, що наразі ці місії, що спочатку були створені для захисту комерційних суден ЄС від атак повстанців-хуситів у Ємені, не діють у протоці та обмежені правилами застосування зброї, що знижує їхню ефективність.

"Ми обговоримо з державами-членами, чи можливо реально змінити мандат цієї місії. У нас є пропозиції на столі... Питання в тому, чи готові держави-члени використовувати цю місію. Якщо держави-члени нічого з цим не роблять, то, звичайно, це їхнє рішення, але ми маємо обговорити це, щоб показати, що ми допомагаємо утримати Ормузьку протоку відкритою", – додала Каллас.

Як відомо, президент США Дональд Трамп попередив, що на НАТО чекає дуже погане майбутнє, якщо союзники не допоможуть відновити прохід через стратегічно важливу Ормузьку протоку.

Втім, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна залучена у розробку спільного з партнерами плану для розблокування руху суден через Ормузьку протоку, але не в межах НАТО.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відкинув вимогу Трампа до європейських союзників щодо спільного захисту Ормузької протоки.

Також забезпечувати прохід Ормузькою протокою відмовилась Іспанія.