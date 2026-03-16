Каллас: ЕС рассматривает варианты защиты Ормузского пролива

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас заявила, что ЕС изучает варианты защиты Ормузского пролива, в частности путем изменения мандата своих военно-морских миссий в регионе.

Об этом она сказала во время общения с журналистами в Брюсселе, ее слова цитирует Politico, передает "Европейская правда".

Каллас заявила, что в интересах Европейского Союза – сохранить Ормузский пролив открытым.

"Вот почему мы также обсуждаем, что мы можем сделать со стороны ЕС. Мы поддерживаем связь с США на многих уровнях, но, конечно, ситуация очень нестабильна", – подчеркнула она.

Среди возможных вариантов Каллас отметила, что она обсуждает с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, могут ли ООН и ЕС совместно разработать план обеспечения безопасности судоходства через пролив.

По ее словам, эта миссия могла бы стать аналогом Черноморской зерновой инициативы между Турцией, Россией, Украиной и ООН, которая позволяет безопасно экспортировать украинский урожай несмотря на войну.

Каллас также отметила, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят возможность изменения мандата двух текущих военно-морских миссий по охране, поддерживаемых ЕС – операций Aspides и Atalanta – чтобы они могли помочь открыть Ормузский пролив.

Она подчеркнула, что сейчас эти миссии, которые изначально были созданы для защиты коммерческих судов ЕС от атак повстанцев-хуситов в Йемене, не действуют в проливе и ограничены правилами применения оружия, что снижает их эффективность.

"Мы обсудим с государствами-членами, возможно ли реально изменить мандат этой миссии. У нас есть предложения на столе... Вопрос в том, готовы ли государства-члены использовать эту миссию. Если государства-члены ничего с этим не делают, то, конечно, это их решение, но мы должны обсудить это, чтобы показать, что мы помогаем удержать Ормузский пролив открытым", – добавила Каллас.

Как известно, президент США Дональд Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что его страна вовлечена в разработку совместного с партнерами плана для разблокирования движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отверг требование Трампа к европейским союзникам по совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.