ЗМІ: НАТО розглядає можливість посилення протиракетної оборони на авіабазі в Туреччині

НАТО розглядає можливість подальшого посилення своїх сил протиракетної оборони в Туреччині з метою протидії загрозам з боку сусіднього Ірану.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Альянс уже розгорнув батарею на сході Туреччини для захисту радіолокаційної станції раннього попередження, яка використовується для відстеження ракет на території Близького Сходу.

Зараз НАТО розглядає можливість відправки ще однієї системи протиракетної оборони Patriot для підкріплення авіабази, де дислокуються американські війська, повідомив один із співрозмовників.

За словами цих джерел, американський радар AN/TPY-2 у місті Куречик на сході Туреччини, який є однією з систем раннього попередження, розташованих найближче до Ірану, ймовірно, став основною ціллю принаймні однієї з випущених ракет.

Ще однією потенційною ціллю є південна турецька авіабаза Інджирлік, на якій дислокуються сили НАТО, зокрема сотні американських військовослужбовців.

Співрозмовник агентства з НАТО дав зрозуміти, що Альянс продовжуватиме адаптуватися до загроз.

За словами одного зі співрозмовників, Альянс може розгорнути одну батарею PAC-3 на Інджирліку, де вже понад десять років дислокується іспанський перехоплювач PAC-2.

Системи PAC-2 призначені для боротьби з літаками та крилатими ракетами і можуть виявитися неспроможними перехоплювати балістичні ракети, зазначили вони.

Сили протиповітряної та протиракетної оборони НАТО у східному Середземномор’ї з 4 березня перехопили три ракети, запущені з Ірану.

Одне із перехоплень у п'ятницю відбулось над саме над авіабазою Інджирлік.

Після цього Північноатлантичний альянс розгорнув одну систему Patriot у турецькій Малатьї для протидії ракетним загрозам з боку Ірану.

