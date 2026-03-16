СМИ: НАТО рассматривает возможность усиления противоракетной обороны на авиабазе в Турции

НАТО рассматривает возможность дальнейшего усиления своих сил противоракетной обороны в Турции с целью противодействия угрозам со стороны соседнего Ирана.

Об этом агентству Bloomberg стало известно из источников, сообщает "Европейская правда".

Альянс уже развернул батарею на востоке Турции для защиты радиолокационной станции раннего предупреждения, которая используется для отслеживания ракет на территории Ближнего Востока.

Сейчас НАТО рассматривает возможность отправки еще одной системы противоракетной обороны Patriot для подкрепления авиабазы, где дислоцируются американские войска, сообщил один из собеседников.

По словам этих источников, американский радар AN/TPY-2 в городе Куречик на востоке Турции, который является одной из систем раннего предупреждения, расположенных ближе всего к Ирану, вероятно, стал основной целью по крайней мере одной из выпущенных ракет.

Еще одной потенциальной целью является южная турецкая авиабаза Инджирлик, на которой дислоцируются силы НАТО, в частности сотни американских военнослужащих.

Собеседник агентства из НАТО дал понять, что НАТО будет продолжать адаптироваться к угрозам.

По словам одного из собеседников, Альянс может развернуть одну батарею PAC-3 на Инджирлике, где уже более десяти лет дислоцируется испанский перехватчик PAC-2.

Системы PAC-2 предназначены для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами и могут оказаться неспособными перехватывать баллистические ракеты, отметили они.

Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО в восточном Средиземноморье с 4 марта перехватили три ракеты, запущенные из Ирана.

Один из перехватов в пятницу произошел именно над авиабазой Инджирлик.

После этого Североатлантический альянс развернул одну систему Patriot в турецкой Малатье для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

Также рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": ЕС между двух огней: как война на Ближнем Востоке стала испытанием для Европы