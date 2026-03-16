СМИ узнали, как Украина "потопила" фрегат НАТО с помощью дронов на военных учениях

Многонациональная военно-морская команда во главе с Украиной, которая выполняла роль "врага" в учениях НАТО "REPMUS/Dynamic Messenger 2025", выявила уязвимость военно-морских сил НАТО и "потопила" как минимум один фрегат союзников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Во время учений REPMUS/Dynamic Messenger 2025 в Португалии так называемая "красная" команда, состоявшая из американских, британских, испанских и других подразделений и возглавляемая Украиной, соревновалась с командой "синих" – силами НАТО – по нескольким сценариям.

Источник из Украины, который непосредственно участвовал в прошлогодних учениях НАТО, рассказал изданию, что пять учебных сценариев включали отработку защиты портов и конвоев.

Во всех пяти сценариях команда под руководством Украины победила силы Альянса.

По правилам учений, победителями считались те, кто "атаковал", то есть нацелился на корабли противника.

По словам источников, во время имитационной атаки на конвой "красные" нанесли столько "попаданий" по фрегату НАТО, что тот бы затонул в реальном бою.

"Проблема была не в том, что они не могли нас остановить – они даже не видели нашего оружия", – рассказывает собеседник газеты из Украины.

На учения украинцы также привезли несколько версий своего морского беспилотника Magura V7. Один перевозил разведывательное оборудование и взрывной заряд, другой – пулемет.

Как отмечает FAZ, эти учения четко продемонстрировали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для военно-морских сил НАТО, учитывая, что Альянс еще не должным образом подготовлен к атакам с применением такого оружия.

Пресс-секретарь Альянса подтвердил проведение учений газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, назвав их "исторической вехой, подтверждающей растущую роль Украины в учениях НАТО", поскольку впервые украинский флот координировал действия сил противника.

Как ранее писала "Европейская правда", украинские военные инструкторы будут обучать солдат Бундесвера отражать потенциальное нападение России на НАТО в рамках соглашения между Киевом и Берлином.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина направила группу экспертов по беспилотникам на Ближний Восток для защиты американских военных объектов в регионе, в частности в Иордании.