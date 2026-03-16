Зеленський вперше поговорив з новим президентом Португалії

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Португалії Антоніу Жозе Сегуру, який нещодавно вступив на посаду.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів, що привітав свого португальського колегу з перемогою на виборах.

Він також відзначив підтримку, яку Португалія надає Україні з початку російського повномасштабного вторгнення, зокрема внески у програму PURL.

"Обговорили можливість спільного виробництва зброї, участь португальського бізнесу у відновленні України та наш шлях до членства у Європейському Союзі", – поінформував Зеленський.

Сегуру переміг на президентських виборах, значно випередивши лідера ультраправої партії Chega Андре Вентуру у другому турі голосування, що відбувся 8 лютого.

9 березня Сегуру офіційно склав присягу як новий президент Португалії.

Португальський президент обирається на п'ятирічний термін і може бути переобраний один раз.

Хоча президентська посада є здебільшого церемоніальною, вона несе важливі конституційні обов'язки, включаючи призначення прем'єр-міністра, розпуск парламенту та вето на законодавство. Президент також відіграє ключову роль як політичний посередник у періоди інституційної напруженості.