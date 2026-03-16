Зеленский впервые поговорил с новым президентом Португалии

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру, недавно вступившим в должность.

Об этом украинский президент написал в своих социальных сетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский рассказал, что поздравил своего португальского коллегу с победой на выборах.

Он также отметил поддержку, которую Португалия оказывает Украине с начала полномасштабного вторжения России, в частности взносы в программу PURL.

"Обсудили возможность совместного производства оружия, участие португальского бизнеса в восстановлении Украины и наш путь к членству в Европейском Союзе", – сообщил Зеленский.

Сегуру победил на президентских выборах, значительно опередив лидера ультраправой партии Chega Андре Вентуру во втором туре голосования, состоявшемся 8 февраля.

9 марта Сегуру официально принес присягу в качестве нового президента Португалии.

Португальский президент избирается на пятилетний срок и может быть переизбран один раз.

Хотя президентская должность является в основном церемониальной, она несет важные конституционные обязанности, включая назначение премьер-министра, роспуск парламента и вето на законодательство. Президент также играет ключевую роль в качестве политического посредника в периоды институциональной напряженности.