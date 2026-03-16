У керівниці апарату Білого дому діагностували рак
Американський президент Дональд Трамп заявив, що главу адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз діагностували із раком молочної залози на ранній стадії, втім вона планує продовжувати працювати.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".
Трамп заявив, що у Вайлз "чудова команда лікарів, і прогноз – відмінний".
"Під час лікування вона практично весь час проводитиме в Білому домі, що мене, як президента, дуже тішить! Її сила та відданість продовженню роботи, яку вона любить і виконує так добре, навіть під час лікування, говорять про неї все, що вам потрібно знати", – додав він.
У понеділок, 19 березня, як пише Bloomberg, Вайлз з’явилася разом із Трампом на заході у Кеннеді-центрі в Білому домі, де президент зазначив, що вона "щойно розпочала" лікування.
Як відомо, 68-річна Вайлз – перша в історії жінка на посаді глави адміністрації. Її хвороба настала у вирішальний для Білого дому момент, коли Трамп і республіканці готуються до проміжних виборів.
Нагадаємо, керівниця апарату Білого дому має значний вплив на ухвалення рішень у Білому домі.