У главы аппарата Белого дома диагностировали рак

Президент США Дональд Трамп заявил, что у главы администрации Белого дома Сьюзи Уайлз диагностирован рак молочной железы на ранней стадии, однако она планирует продолжать работать.

Об этом он написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

Трамп заявил, что у Вайлз "замечательная команда врачей, и прогноз – отличный".

"Во время лечения она практически все время будет проводить в Белом доме, что меня, как президента, очень радует! Ее сила и преданность продолжению работы, которую она любит и выполняет так хорошо, даже во время лечения, говорят о ней все, что вам нужно знать", – добавил он.

В понедельник, 19 марта, как пишет Bloomberg, Уайлз появилась вместе с Трампом на мероприятии в Кеннеди-центре в Белом доме, где президент отметил, что она "только начала" лечение.

Как известно, 68-летняя Уайлз – первая в истории женщина на посту главы администрации. Ее болезнь наступила в решающий для Белого дома момент, когда Трамп и республиканцы готовятся к промежуточным выборам.

Напомним, руководительница аппарата Білого дому має значний вплив на прийняття рішень у Білому домі.