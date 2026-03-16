Мерц: война с Ираном может закончиться только политическим урегулированием

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война против Ирана, вызванная американо-израильскими ударами, может закончиться только политическим урегулированием.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит AP.

В контексте текущего кризиса на Ближнем Востоке Мерц подчеркнул, что эту ситуацию нельзя решить военным путем.

"Принуждение к покорности с помощью бомбардировок, скорее всего, не является правильным подходом к созданию демократического правительства в Иране. Здесь не будет военного решения", – подчеркнул он.

Отвечая на призывы Трампа направить военные корабли для патрулирования Ормузского пролива, Мерц сказал: "НАТО – это оборонительный альянс, а не интервенционистский".

Ранее президент Трамп предупредил, что НАТО ждет очень плохое будущее, если союзники не помогут восстановить проход через стратегически важный Ормузский пролив.

Впрочем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна участвует в разработке совместного с партнерами плана по разблокированию движения судов через Ормузский пролив, но не в рамках НАТО.

Министр обороны Германии Борис Писториус отклонил требование Трампа к европейским союзникам о совместной защите Ормузского пролива.

Также обеспечивать проход через Ормузский пролив отказалась Испания.