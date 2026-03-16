Швеция выделила еще 56 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Швеция объявила о новом взносе в Фонд поддержки энергетики в размере 56 миллионов евро.

Об этом говорится в сообщении посольства Швеции в Украине, пишет "Европейская правда".

Таким образом, общий вклад Швеции в Фонд поддержки энергетики вырос до более чем 259 миллионов евро.

"Мы вместе восстанавливаем критическую инфраструктуру, уже готовимся к следующей зиме и обеспечиваем энергетическую безопасность, чтобы Украина оставалась сильной даже в условиях постоянных обстрелов и атак", – отметили в посольстве.

Там также добавили, что на данный момент Швеция – вторая по объему поддержки энергетики Украины.

Как сообщалось, Германия подготовила оборудование со своих списанных электростанций и вскоре отправит его в Украину, чтобы поддержать украинскую инфраструктуру после российских ударов.

В феврале министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что Украина договорилась о получении выведенного из эксплуатации оборудования шести европейских ТЭЦ и ТЭС для украинских станций.

Ранее украинская делегация посетила несколько стран Восточной Европы в поисках старых ТЭС и ТЭЦ.