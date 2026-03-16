Біля грецького острова затонуло судно прикордонної служби ЄС: постраждав посол Естонії

У понеділок, 16 березня, біля східного грецького острова Кастеллорізо затонуло судно прикордонної служби Європейського Союзу, внаслідок чого четверо з п’ятьох людей, що перебували на борту, отримали поранення.

Про це повідомила грецька влада, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Як зазначається, на борту судна перебували чотири громадянина Естонії, серед яких – посол Естонії в Греції, та один офіцер грецької берегової охорони, відряджений до прикордонної служби ЄС.

Усі п'ятеро були витягнуті з води підрозділами берегової охорони та катамараном, що пропливав повз, і доставлені до медичного центру.

Пізніше чотирьох поранених пасажирів вертольотом грецьких ВПС доправили до лікарні на острові Родос.

Влітку 2024 року після торнадо пішло під воду судно Bayesian біля Сицилії, на борту якого перебували 22 людини. Берегова охорона врятувала 15 пасажирів, а ще семеро вважалися зниклими.

Згодом рятувальники виявили тіла сімох осіб, серед яких британський технологічний магнат Майк Лінч і його 18-річна донька.