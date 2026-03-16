У берегов греческого острова затонуло судно пограничной службы ЕС: пострадал посол Эстонии

В понедельник, 16 марта, у восточного побережья греческого острова Кастеллоризо затонуло судно пограничной службы Европейского Союза, в результате чего четверо из пяти человек, находившихся на борту, получили ранения.

Об этом сообщили греческие власти, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, на борту судна находились четыре гражданина Эстонии, среди которых – посол Эстонии в Греции, и один офицер греческой береговой охраны, командированный в пограничную службу ЕС.

Все пятеро были вытащены из воды подразделениями береговой охраны и проплывавшим мимо катамараном и доставлены в медицинский центр.

Позже четырех раненых пассажиров вертолетом греческих ВВС доставили в больницу на острове Родос.

Летом 2024 года после торнадо пошел ко дну судно Bayesian у берегов Сицилии, на борту которого находились 22 человека. Береговая охрана спасла 15 пассажиров, а еще семеро считались пропавшими без вести.

Впоследствии спасатели обнаружили тела семи человек, среди которых были британский технологический магнат Майк Линч и его 18-летняя дочь.