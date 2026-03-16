Каллас похвалила Францію, Бельгію і Швецію за арешти суден "тіньового флоту" РФ

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас привітала Францію, Бельгію та Швецію за їхні зусилля у боротьбі з "тіньовим флотом" Росії та захоплення суден, які до нього належать.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, Каллас заявила у понеділок, 16 березня, після завершення засідання Ради ЄС у закордонних справах.

"Я вітаю зусилля Франції, Бельгії, а також Швеції за висадку на борт і захоплення танкерів під фальшивими прапорами. Настав час "зняти рукавички" щодо російського "тіньового флоту", – заявила Каллас.

Вона констатувала, що "з боку ЄС давно назріло" ухвалення нового, 20-го пакета санкцій проти Росії.

"Ми обговорили, як просунути це вперед. Те ж саме стосується позики на 90 мільярдів. Ті, хто сприяє цій війні, мають заплатити (за це)", – наголосила висока представниця ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", президент України Володимир Зеленський раніше закликав модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.

За словами українського президента, таке рішення готують Нідерланди.

Зазначимо, що від початку цього року низка європейських країн почала затримувати танкери російського "тіньового флоту" за порушення санкцій ЄС.