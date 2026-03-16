Каллас похвалила Францию, Бельгию и Швецию за аресты судов "теневого флота" РФ

Главный дипломат ЕС Кая Каллас приветствовала Францию, Бельгию и Швецию за их усилия в борьбе с "теневым флотом" России и захват судов, которые к нему принадлежат.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, Каллас заявила в понедельник, 16 марта, после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам.



Каллас поблагодарила Францию, Бельгию и Швецию за борьбу против танкеров российского "теневого флота".



"Я приветствую усилия Франции, Бельгии, а также Швеции за высадку на борт и захват танкеров под фальшивыми флагами. Пришло время "снять перчатки" в отношении российского "теневого флота"", – заявила Каллас.



Она констатировала, что "со стороны ЕС давно назрело" принятие нового, 20-го пакета санкций против России.



"Мы обсудили, как продвинуть это вперед. То же касается займа на 90 миллиардов. Те, кто способствует этой войне, должны заплатить (за это)", – подчеркнула высокий представитель ЕС.



Как сообщала "Европейская правда", президент Украины Владимир Зеленский ранее призвал модернизировать европейское законодательство, чтобы можно было не только задерживать, но и конфисковывать танкеры, которые перевозят российскую нефть.



По словам украинского президента, такое решение готовят Нидерланды.



Отметим, что с начала этого года ряд европейских стран начал задерживать танкеры российского "теневого флота" за нарушение санкций ЕС.