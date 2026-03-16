Опитування: вето Навроцького на SAFE не підтримує більшість поляків
Більшість поляків негативно оцінили рішення президента Польщі Кароля Навроцького накласти вето на програму SAFE Європейського Союзу.
Про це свідчить IBRIS, передає RMF24, пише "Європейська правда".
Опитування свідчить, що 56,9% респондентів критично оцінили вето президента на програму SAFE ЄС. Рішення Кароля Навроцького підтримали 33,8% опитаних.
Серед тих, хто підтримав вето щодо SAFE, 22,7% зазначили, що президент, ухваливши це рішення, вчинив безумовно правильно, а 11,1% – дещо правильно.
Серед респондентів, які критикували вето, 42,4% заявили, що президент вчинив безумовно неправильно, а 14,5% вважають, що він вчинив дещо неправильно.
У тому ж опитуванні респондентів запитали, чи підтримують вони прийняття програми SAFE ЄС. Відтак 38,1% рішуче підтримують її, а 14,9% дещо підтримують.
Окрім цього, респондентів запитали щодо ідеї Навроцького "Polish SAFE 0%", кошти для якої надходитимуть з бюджету Польщі. Як свідчить опитування, повністю підтримують її 23,4% респондентів, а дещо підтримують – 15%. 37,1% респондентів її абсолютно не підтримую, а 8,8% – дещо не підтримую.
Опитування було проведено Інститутом ринкових та соціальних досліджень (IBRiS) для Polsat News. Його проводили на вибірці з 1000 дорослих поляків у період з 13 по 15 березня.
Після вето польського президента щодо програми SAFE уряд ухвалив постанову про виділення коштів на оборону.
На цьому тлі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про існування реальної загрози виходу Польщі з Європейського Союзу.
