Опрос: большинство поляков не поддерживают вето Навроцкого на SAFE
Большинство поляков негативно оценили решение президента Польши Кароля Навроцкого наложить вето на программу SAFE Европейского Союза.
Об этом свидетельствуют данные IBRIS, передает RMF24, пишет "Европейская правда".
Опрос показывает, что 56,9% респондентов критически оценили вето президента на программу SAFE ЕС. Решение Кароля Навроцкого поддержали 33,8% опрошенных.
Среди тех, кто поддержал вето в отношении SAFE, 22,7% отметили, что президент, приняв это решение, поступил безусловно правильно, а 11,1% – несколько правильно.
Среди респондентов, критиковавших вето, 42,4% заявили, что президент поступил безусловно неправильно, а 14,5% считают, что он поступил несколько неправильно.
В том же опросе респондентов спросили, поддерживают ли они принятие программы SAFE ЕС. Так, 38,1% решительно поддерживают ее, а 14,9% – в некоторой степени.
Кроме того, респондентов спросили об идее Навроцкого "Polish SAFE 0%", средства для которой будут поступать из бюджета Польши. Как показывает опрос, полностью поддерживают ее 23,4% респондентов, а в некоторой степени – 15%. 37,1% респондентов ее абсолютно не поддерживают, а 8,8% – в некоторой степени не поддерживают.
Опрос был проведен Институтом рыночных и социальных исследований (IBRiS) для Polsat News. Он проводился на выборке из 1000 взрослых поляков в период с 13 по 15 марта.
После вето польского президента на программу SAFE правительство приняло постановление о выделении средств на оборону.
На этом фоне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о существовании реальной угрозы выхода Польши из Европейского Союза.
Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Бегство от помощи: почему кредит на укрепление армии расколол Польшу и возможен ли ее выход из ЕС