Страйк призведе до скасування всіх рейсів в аеропорту Берліна

Новини — Понеділок, 16 березня 2026, 21:30 — Ірина Кутєлєва

Аеропорт "Берлін-Бранденбург", що обслуговує столицю Німеччини та прилеглі райони, скасує всі рейси та рух у середу після того, як профспілка Verdi оголосила страйк на цей день.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву берлінського аеропорту в Х.

У заяві аеропорту пасажирів закликають звернутися до своїх авіакомпаній або туроператорів за інформацією про перебронювання квитків та альтернативні варіанти поїздки.

Профспілка Verdi оголосила страйк на тлі суперечки щодо оплати праці з роботодавцями державного сектору.

"Під час другого раунду переговорів роботодавці висунули пропозицію, яку переговорний комітет [Verdi] відхилив як неприйнятну", – заявила Verdi.

Нагадаємо, у лютому страйк пілотів німецької авіакомпанії Lufthansa призвів до скасування сотень рейсів перед Мюнхенською безпековою конференцією.

Минулого тижня пілоти авіакомпанії Lufthansa провели дводенний страйк після невдалих переговорів щодо пенсійних внесків.

