Забастовка приведет к отмене всех рейсов в аэропорту Берлина

Аэропорт "Берлин-Бранденбург", обслуживающий столицу Германии и прилегающие районы, отменит все рейсы и движение в среду после того, как профсоюз Verdi объявил забастовку на этот день.

В заявлении аэропорта пассажиров призывают обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам за информацией о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.

Профсоюз Verdi объявил забастовку на фоне спора об оплате труда с работодателями государственного сектора.

"Во время второго раунда переговоров работодатели выдвинули предложение, которое переговорный комитет [Verdi] отклонил как неприемлемое", – заявила Verdi.

Напомним, в феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.

На прошлой неделе пилоты авиакомпании Lufthansa провели двухдневную забастовку после неудачных переговоров по пенсионным взносам.