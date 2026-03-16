Забастовка приведет к отмене всех рейсов в аэропорту Берлина
Аэропорт "Берлин-Бранденбург", обслуживающий столицу Германии и прилегающие районы, отменит все рейсы и движение в среду после того, как профсоюз Verdi объявил забастовку на этот день.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление берлинского аэропорта в Х.
В заявлении аэропорта пассажиров призывают обратиться к своим авиакомпаниям или туроператорам за информацией о перебронировании билетов и альтернативных вариантах поездки.
Профсоюз Verdi объявил забастовку на фоне спора об оплате труда с работодателями государственного сектора.
"Во время второго раунда переговоров работодатели выдвинули предложение, которое переговорный комитет [Verdi] отклонил как неприемлемое", – заявила Verdi.
Напомним, в феврале забастовка пилотов немецкой авиакомпании Lufthansa привела к отмене сотен рейсов перед Мюнхенской конференцией по безопасности.
На прошлой неделе пилоты авиакомпании Lufthansa провели двухдневную забастовку после неудачных переговоров по пенсионным взносам.