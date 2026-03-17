Трамп: "Я действительно верю, что у меня будет честь захватить Кубу"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба находится на грани краха, и Соединённые Штаты могут поступать с островом как угодно.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал журналистам в Белом доме, его цитирует Politico.

Президент США заявил, что у Кубы сейчас серьезные проблемы с топливом после того, как Соединенные Штаты заставили Венесуэлу прекратить жизненно важную поддержку этого карибского острова.

"Я думаю, Куба видит свой конец. Всю свою жизнь я слышал о США и Кубе. Когда США это сделают? Я действительно верю, что буду иметь честь – иметь честь забрать Кубу", – заявил президент США.

На просьбу уточнить, что он имел в виду под "забрать Кубу", которая находится под контролем коммунистического режима с 1959 года, Трамп отметил, что США могут вмешаться "в любой форме".

"Освобожу ли я ее или заберу – думаю, я могу сделать с ней все, что захочу, хотите знать правду. Они очень ослабленная нация на данный момент", – сказал он.

Эти комментарии свидетельствуют о более угрожающем тоне президента США, который в пятницу заявлял, что возможно "дружеское захватывание" Кубы.

США возобновили давление на Кубу в январе, когда начали операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что привело к сильнейшему экономическому кризису на острове со времен распада Советского Союза.

До свержения Мадуро Куба в значительной степени зависела от Венесуэлы в импорте топлива. Трамп сказал в марте, что США "ведут переговоры с Кубой" и верят, что вмешательство в Венесуэле создаст дополнительное давление на Кубу.

Ранее Трамп заявлял, что перед Кубой сначала нужно разобраться с Ираном.