Возле посольства США в Ираке, которое уже подвергалось ударам, снова перехватили ракету или дрон

Во время очередных ночных ударов Ирана по Багдаду, столице Ирака, одну из воздушных целей сбивали совсем рядом с комплексом зданий посольства США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CNN на основе анализа видео, оказавшихся в сети.

На видеозаписях отражения воздушной атаки в Багдаде ночью 17 марта в районе посольства США видно выходы из систем ПВО, которые журналисты идентифицировали как американские C-RAM, и взрыв, свидетельствующий о перехвате цели.

Еще на одном видео видно падение воздушной цели, вероятно ударного БПЛА, недалеко от посольства.

На основе анализа видео CNN предполагают, что перехват воздушной цели произошел примерно в 600 метрах от посольства.

Власти Ирака утром сообщили, что ночные удары были направлены против важной инфраструктуры и дипмиссий. Среди них назвали посольство США и расположенный неподалеку престижный отель Al-Rasheed International, объекты нефтяного месторождения Маджнун.

В минувшую субботу сообщали о попадании ракеты в вертолетную площадку на территории посольства США в Багдаде.

Неназванный чиновник в комментарии CNN сказал, что тогда речь шла о попадании двух ударных БпЛА.

Напомним, ранее закрыли посольства в Саудовской Аравии и Кувейте, которые подверглись атакам иранских БпЛА.