Експрезиденти США не підтвердили слова Трампа, що хтось із них хвалив його дії проти Ірану

Експрезиденти США не підтвердили заяви чинного президента Дональда Трампа про те, що хтось із них нібито похвалив його за кампанію проти Ірану.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

У понеділок Трамп сказав, що нещодавно говорив з одним із попередніх президентів США і той нібито похвалив його за операцію проти Ірану, сказавши, що "хотів би, щоб я зробив те, що зробив ти".

Журналісти спробували уточнити, кого з досі живих чотирьох експрезидентів він має на увазі. На питання про Джорджа Буша Трамп відповів заперечно, коли його спитали, чи був це Білл Клінтон, Трамп відповів, що "не хоче казати".

Речник Білла Клінтона на запит CNN відповів, що останнім часом між Клінтоном і Трампом не було розмов – ані про Іран, ані з інших питань.

Речники Буша, Барака Обами і Джо Байдена відповіли схожим чином, зазначивши, що ніякого спілкування експрезидентів з Трампом останнім часом не було.

Також днями Трамп сказав, що вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

За даними ЗМІ, він відхилив спроби Ірану поновити переговори.