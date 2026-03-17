Экс-президенты США не подтвердили слова Трампа, что кто-то из них хвалил его действия против Ирана

Экс-президенты США не подтвердили заявления действующего президента Дональда Трампа о том, что кто-то из них якобы похвалил его за кампанию против Ирана.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В понедельник Трамп сказал, что недавно говорил с одним из предыдущих президентов США и тот якобы похвалил его за операцию против Ирана, сказав, что "хотел бы, чтобы я сделал то, что сделал ты".

Журналисты попытались уточнить, кого из до сих пор живых четырех экс-президентов он имеет в виду. На вопрос о Джордже Буше Трамп ответил отрицательно, когда его спросили, был ли это Билл Клинтон, Трамп ответил, что "не хочет говорить".

Пресс-секретарь Билла Клинтона на запрос CNN ответил, что в последнее время между Клинтоном и Трампом не было разговоров – ни об Иране, ни по другим вопросам.

Представители Буша, Барака Обамы и Джо Байдена ответили похожим образом, отметив, что никакого общения экс-президентов с Трампом в последнее время не было.

Также на днях Трамп сказал, что считает преждевременным говорить о "победе" в войне против Ирана.

По данным СМИ, он отклонил попытки Ирана возобновить переговоры.