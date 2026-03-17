Центр ШІ у Києві та дрони: Зеленський укладе нові оборонні домовленості в Британії

У рамках візиту президента Володимира Зеленського до Лондона 17 березня Британія та Україна готуються підписати нові домовленості у сфері оборонної співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в уряді Британії.

Очікується, що глава уряду Британії Кір Стармер та Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію з безпеки та оборонної промисловості, що посилатиметься на досвід України та промислову базу Великої Британії для виробництва та постачання дронів та інноваційних технологій.

У рамках угоди Британія та Україна також розглянуть можливості для посилення оборонної промислової та технологічної співпраці з третіми країнами.

Британія також профінансує новий Центр передового досвіду в галузі штучного інтелекту, який розміститься в Міністерстві оборони України. Ця група експертів, підтримана сумою в 500 тисяч фунтів стерлінгів, гарантуватиме, що штучний інтелект використовується на повну силу для забезпечення переваги на полі бою.

Велика Британія, своєю чергою, скористається уроками для власної оборони.

"Ми повинні працювати в тандемі з нашими партнерами та союзниками, щоб забезпечити безпеку вдома та за кордоном, і це нове партнерство з Україною саме для цього. Дрони, електронна війна та швидка інновація на полі бою тепер є центральними елементами національної та економічної безпеки, і це тільки посилюється через конфлікт на Близькому Сході", – заявив глава уряду Британії Кір Стармер.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що президент України Володимир Зеленський відвідає Лондон у вівторок, 17 березня.

18 березня президент України Володимир Зеленський відвідає Іспанію, де зустрінеться з прем’єр-міністром країни Педро Санчесом.

Візит запланований на день перед засіданням Європейської ради в Брюсселі 19-20 березня, на яке запросили президента України.