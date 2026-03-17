Центр ИИ в Киеве и дроны: Зеленский заключит новые оборонные договоренности в Британии

В рамках визита президента Владимира Зеленского в Лондон 17 марта Великобритания и Украина готовятся подписать новые договоренности в сфере оборонного сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в правительстве Великобритании.

Ожидается, что глава правительства Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский подпишут усовершенствованную декларацию по безопасности и оборонной промышленности, которая будет ссылаться на опыт Украины и промышленную базу Великобритании для производства и поставки дронов и инновационных технологий.

В рамках соглашения Великобритания и Украина также рассмотрят возможности для усиления оборонного промышленного и технологического сотрудничества с третьими странами.

Великобритания также профинансирует новый Центр передового опыта в области искусственного интеллекта, который разместится в Министерстве обороны Украины. Эта группа экспертов, поддержанная суммой в 500 тысяч фунтов стерлингов, будет гарантировать, что искусственный интеллект используется в полную силу для обеспечения преимущества на поле боя.

Великобритания в свою очередь воспользуется уроками для собственной обороны.

"Мы должны работать в тандеме с нашими партнерами и союзниками, чтобы обеспечить безопасность дома и за рубежом, и это новое партнерство с Украиной именно для этого. Дроны, электронная война и быстрые инновации на поле боя теперь являются центральными элементами национальной и экономической безопасности, и это только усиливается из-за конфликта на Ближнем Востоке", – заявил глава правительства Великобритании Кир Стармер.

Министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский посетит Лондон во вторник, 17 марта.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский посетит Испанию, где встретится с премьер-министром страны Педро Санчесом.

Визит запланирован на день перед заседанием Европейского совета в Брюсселе 19-20 марта, на которое пригласили президента Украины.